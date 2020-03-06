Токио, , 05:29 — REGNUM Японские компании, страдающие в связи с эпидемией коронавирусной инфекции из-за отсутствия туристов из Китая, получат от властей Японии помощь в размере 500 млрд иен (около $4,7 млрд). Об этом 6 марта в интервью газете «Известия» рассказал глава правящей Либерально-демократической партии Японии Хиросигэ Сэко.

По его словам, в Японии пока не могут точно подсчитать влияние эпидемии на экономику страны, в частности, негативное воздействие на промышленные предприятия, которые уже сейчас они не могут импортировать необходимые запчасти из Китая. Но очевидно, что количество иностранных туристов сократилось и правительство намерено направить достаточно средств, чтобы смягчить эти негативные влияние.

«Мы уже подготовили 500 млрд иен из бюджета для финансовой помощи компаниям, страдающим от отсутствия китайских туристов», — заявил Сэко.

Как сообщало ИА REGNUM, японская ассоциация автодилеров сообщила о том, что реализация автомобилей в Японии упала на 10,7% по итогам февраля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 годом.

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