Владивосток, , 05:09 — REGNUM Правительство Приморья намерено провести переговоры с узбекскими коллегами об организации поставок овощей и фруктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Для проведения переговоров в Ташкент прибыла делегация во главе с зампредом краевого правительства Константином Шестаковым. Программой визита предусмотрены переговоры в министерствах инвестиций и внешней торговли, транспорта, с частным бизнесом Узбекистана.

«С коллегами из Узбекистана планируется обсудить вопросы поставок овощей и фруктов в Приморский край, сотрудничества оптовых и торговый сетей, развития транспортно-логистического взаимодействия для расширения торгово-экономических связей», — сообщили в краевой администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки овощей на Камчатку осуществляются из Приморья и Китая.