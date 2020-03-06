Казань, , 04:44 — REGNUM Почти 6 млрд рублей пытаются взыскать с бывших топ-менеджеров казанского «Анкор банка» и его акционера — создателя крупной кондитерской фабрики Андрея Коркунова. В рамках банкротного дела банка арбитраж Татарии в ближайшее время приступит к рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении 14 граждан России и одного гражданина Белоруссии к субсидиарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» в начале марта 2020 года обратилось в суд с требованием привлечь по обязательствам банка Антона Астахова, Любовь Калежнюк (гражданство Белоруссии), Артура Сафиулина, Николая Теплякова, Владимира Фесенко, Дмитрия Шестопалова, Игоря Горбунова, Айрата Забирова, Аркадия Комягинского, Андрея Коркунова, Ольги Мешалкиной, Сергея Некрасова, Эдуарда Баширова, Рушана Аляутдинова и Александра Дубинина. Общая сумма требований — 5 940 737 000 рублей. Дата заседания пока не назначена. Вероятно, будет заявлено требование о наложении обеспечительных мер.

В списке ответчиков — члены правления банка, включая и. о. председателя, участники совета директоров, бывшие топ-менеджеры и владельцы акций. Андрею Коркунову в банке на момент отзыва лицензии в марте 2017 года принадлежало 49,79%.

«Лопнувший» банк признали банкротом в апреле 2017 года. С тех пор АО находится на этапе конкурсного производства, которое продлится до 19 марта 2020 года, но, скорее всего, будет пролонгировано. На начало февраля 2020 года банк имеет задолженность перед 791 своим бывшим клиентом на общую сумму свыше 6,656 млрд рублей.