Курган, , 04:44 — REGNUM Предприниматели из стран Европейского союза присматриваются к возможностям ведения бизнеса в Зауралье. Консул по торгово-экономическим связям Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге Мартин Властник встретился с руководством Инвестиционного агентства Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Консула заинтересовала продукция Шадринского автоагрегатного завода, условия для работы предпринимателей в Курганском индустриальном парке. Мартин Властник побывал также в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова.

Отмечается, что чешский бизнес присутствует в Курганской области в виде совместного проекта по строительству погрузчиков для горно-добывающей промышленности в Шадринске.