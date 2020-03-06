Москва, , 04:11 — REGNUM Арбитраж Москвы назначил дату заседания по иску о защите деловой репутации миллиардера Олега Дерипаски к блогеру Алексею Навальному. Претензии бизнесмена начнут рассматривать 14 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что иск поступил в суд 26 февраля 2020 года, а к производству его приняли 4 марта 2020 года. Ведёт дело судья Ольга Никонова.

Напомним, иск к блогеру подан в связи с несогласием с информацией, которая размещена им через видеоресурс YouTube. Сумма иска всего один рубль, а основное требование — признать недостоверными распространённые сведения и опровергнуть их. Ранее адвокат бизнесмена рассказал, что в сообщении блогера говорилось о господдержке компаний Дерипаски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года арбитраж Краснодарского края удовлетворил иск Олега Дерипаски к трём иностранным издателям. Была признана недостоверной та информация, что в том числе легла в основу доклада управление по контролю за иностранными активами минфина США. От этих сведений также отталкивались при принятии решения о включении предпринимателя в санкционный список.

Также с Telegraph Media Group Limited, Times Newspapers Limited и The Nation Company была взыскана госпошлина в размере 54 тыс. рублей.

Решение суда не оспаривалось ответчиками.