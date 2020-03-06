Кишинёв, , 03:47 — REGNUM Экс-главе Нацбанка Молдавии Дорину Драгуцану предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размера в рамках дела о краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Как сообщили ИА REGNUM в генпрокуратуре Молдавии, 5 марта Драгуцану задержали вместе с еще трем действующими и бывшими руководителями Национального банка страны.

В ближайшее время прокуратура решит, какой меры пресечения будет добиваться для Драгуцану.

Ранее генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выдал разрешение на задержание бывшего председателя Нацбанка Дорина Драгуцану, экс-заместителя главы этого учреждения Эммы Тэбырцэ и нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлея и Иона Стурзу.

В тот же день сотрудники Генпрокуратуры Молдавии провели обыски в Национальном банке Молдавии в рамках дела о краже 1 млрд евро из банковской системы страны в 2014 году.

Добавим, что, согласно данным отчёта компании Kroll, которая по заказу молдавского Нацбанка расследовала «кражу века» в Молдавии, сумма средств, выведенных из банковской системы Молдавии в 2012—2014 гг., составила около $3 млрд, а не $1 млрд, как предполагалось раньше.

Ранее следователи заявляли, что банковская «кража века» в Молдавии была бы невозможна без участия руководителей Нацбанка, политиков, представителей правительства и руководства страны.

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