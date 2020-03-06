Москва, , 03:45 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требование Министерства обороны России, пытавшегося взыскать более 11,5 млн рублей неустойки по госконтракту с производителя систем для лёгких танков, боевых машин пехоты — АО «Специализированное опытно-конструкторское бюро систем и средств измерений «Вектор». Решение суда ещё не изготовлено, а также может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Иск от ведомства поступил 13 декабря 2019 года, сумма составила 11 580 857,16 рубля. Речь шла «о взыскании неустойки по государственному контракту от 23.05.2017 года №1 719 187 308 621 452 353 208 320». Дело приняли к производству 20 декабря.

В тот же день Минобороны обратилось ещё с одним иском к «Вектору» — на сумму 1 806 948,17 рубля. Речь также шла о неустойке, но по другому госконтракту. Этот иск будет рассмотрен только 25 марта 2020 года. Помимо этого, в конце декабря 2019 года ведомство проиграло иск о взыскании 635 тыс. рублей неустойки по госконтракту от 20 июля 2018 года. Решение арбитража оспаривается, жалобу рассмотрят 23 марта. В последнем случае речь шла о контракте «на изготовление и поставку автоматизированной системы мониторинга местоположения подвижных объектов с использованием систем ГЛОНАСС/GPS (индекс 14Ц884) с выполнением пусконаладочных работ».

По данным с сайта бюро, АО создано в 2004 году. Компания занимается созданием продукции с использованием достижений информационных, связных и навигационных технологий. АО — поставщик почти по 30 госконтрактам на сумму свыше 2,4 млрд рублей. К примеру, в 2014 году для Минобороны «Вектор» поставлял комплектующие изделия, необходимых для поддержания боевой и технической готовности средств боевого управления Ракетных войск стратегического назначения.