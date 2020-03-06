Москва, 6 марта 2020, 03:45 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требование Министерства обороны России, пытавшегося взыскать более 11,5 млн рублей неустойки по госконтракту с производителя систем для лёгких танков, боевых машин пехоты — АО «Специализированное опытно-конструкторское бюро систем и средств измерений «Вектор». Решение суда ещё не изготовлено, а также может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM
Иск от ведомства поступил 13 декабря 2019 года, сумма составила 11 580 857,16 рубля. Речь шла «о взыскании неустойки по государственному контракту
В тот же день Минобороны обратилось ещё с одним иском к «Вектору» — на сумму 1 806 948,17 рубля. Речь также шла о неустойке, но по другому госконтракту. Этот иск будет рассмотрен только 25 марта 2020 года. Помимо этого, в конце декабря 2019 года ведомство проиграло иск о взыскании 635 тыс. рублей неустойки по госконтракту от 20 июля 2018 года. Решение арбитража оспаривается, жалобу рассмотрят 23 марта. В последнем случае речь шла о контракте «на изготовление и поставку автоматизированной системы мониторинга местоположения подвижных объектов с использованием систем ГЛОНАСС/GPS (индекс 14Ц884) с выполнением пусконаладочных работ».
По данным с сайта бюро, АО создано в 2004 году. Компания занимается созданием продукции с использованием достижений информационных, связных и навигационных технологий. АО — поставщик почти по 30 госконтрактам на сумму свыше 2,4 млрд рублей. К примеру, в 2014 году для Минобороны «Вектор» поставлял комплектующие изделия, необходимых для поддержания боевой и технической готовности средств боевого управления Ракетных войск стратегического назначения.