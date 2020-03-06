Нижний Новгород, , 03:21 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступил банкротный иск от ФНС России к производителю текстильных изделий — ООО «Волго-Вятская текстильная компания». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от налоговой службы поступило 4 марта 2020 года. Сумма претензий составляет 579 637,55 рубля. Иных судебных споров между сторонами в базе арбитража не фигурирует, но к компании в 2017 году имело претензии Управление Пенсионного фонда РФ в Приокском районе Нижнего Новгорода. Фирму оштрафовали на 500 рублей за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в декабре 2005 года для производства «прочих текстильных изделий, не включённых в другие группировки». При этом в числе дополнительных направлений деятельности указано строительство жилых и нежилых объектов. Директор и владелец 20% доли в компании — Олег Гидлевский. Ещё 80% доли принадлежит самой компании, о предыдущем владельце доли ничего неизвестно. Уставный капитал фирмы — 10 тыс. рублей. Гидлевский также является владельцем нижегородского ООО «Миксгрупп», созданного для консультирования бизнеса.