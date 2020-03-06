Пекин, , 02:35 — REGNUM Рост индекса потребительских цен (CPI) в Китае за февраль текущего года ожидается на уровне 5% против 5,4% в январе, сообщают китайские экономисты, передает агентство Синьхуа.

Слабый спрос на непищевые категории, включая общественное питания, транспорт и туризм, вызванный эпидемией нового коронавируса в стране, может привести к падению роста CPI в феврале, сообщил главный аналитик Morgan Stanley Huaxin Securities Чжан Цзюнь.

Однако, по его словам, предел падение индекса ограничен, поскольку цены на свинину и овощи выросли с января по февраль. В то же самое время сокращение цен на нефтепродукты также привело к снижению роста CPI в феврале, несмотря даже на рост цен на продукты питания, отметил главный экономист Industrial Bank Лу Чжанвэй.

Отметим, что CPI, который является главным индикатором инфляции в стране, в январе вырос на 5,4% в годовом исчислении, если верить данным Национального бюро статистики КНР и на 4,5% относительно декабря 2019 года.