Пекин, , 02:28 — REGNUM Датский производитель конструкторов для детей Lego отчитался о двухзначных показателях роста в Китае за 2019 год и открытии еще 80 новых магазинов в 20 городах Китая, передает агентство Синьхуа.

По словам гендиректора Lego Нильса Кристиансена, он очень рад тому, как развивается его компания в Китае на протяжение последних лет и тому росту, которого она достигла в 2019 году. Он также отметил, что новый коронавирус — это глобальная проблема, которая, однако, не меняет планов компании в Китае, несмотря на сложившуюся неопределенность.

Старший вице-президент LEGO Group и генеральный директор LEGO China Пол Хуан заявил, что компания будет активно расширяться в более мелких городах Китая на протяжение 2020 года.

В 2019 году компания нарастила свое присутствие в китайских городах третьего и четвертого уровня. Сейчас в 35 города Поднебесной имеется 140 розничных магазинов Lego, включая флагманские магазины в Пекине и Шанхае.