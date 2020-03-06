Пекин, , 02:21 — REGNUM Около 45% малых и средних предприятий Китая возобновили работу в стране на фоне борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 26 февраля этот показатель не превышал 33%, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. Власти страны намерены продолжить постепенное возобновление нормального функционирования экономики страны и стабильное производство, сообщил замминистра MIIT Синь Гобинь.

В планах министерства также принять все необходимые меря для того, чтобы устранить все трудности, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия в страны, а также своевременно возобновить работу компаний на местных уровнях при минимальном уровне риска.