Пекин, , 01:49 — REGNUM Продажи пассажирских автомобилей в Китае, как ожидается, продемонстрируют позитивную тенденцию в 2020 году благодаря растущему спросу и благоприятной государственной политике, сообщает агентство Синьхуа.

Как сказано в докладе Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), розничные продажи автомобилей пережили крупнейшее падение в январе текущего года на 20% в годовом исчислении до 1,72 млн проданных единиц. Остывший энтузиазм потребителей связан с повышением расходов на образование и медицинское обслуживание, что серьезно повлияло на потребление домохозяйств страны.

Тем не менее, как говорится на сайте CPCA, «фундамент для позитивного роста автомобильного рынка Китая достаточно крепок». Спустя 18 лет ускоренного роста, китайский автомобильный рынок выработал устойчивую базу владельцев автомобилей. Ускоренное усовершенствование производства и технологий, а также растущий аппетит на обновление автомобилей пользователями складывают благоприятный фундамент для роста продаж.

В частности, из 21 млн автомобилей, которые, как прогнозирует ассоциация, будут проданы в Китае за 2020 год, 13,7 млн придутся на смену автомобиля людьми, которые уже владеют личным транспортом. Еще 6,4 млн человек купят автомобиль впервые в жизни.