Пекин, , 01:30 — REGNUM Китай и дальше продолжит упрощать процедуру согласования и оптимизировать услуги с целью ускорения возобновления работы и производства в экономике страны, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщается в циркуляре, выпущенном на днях Госсоветом КНР, режим максимального благоприятствования будет предоставлен предприятиям в большинстве регионов Китая, которые возобновят свою работу или производство.

Меры призваны рационализировать процесс согласования, включая предоставление «зеленых коридоров» для экспертизы и одобрения предприятий в ключевых сферах, дабы повысить долю возобновивших свою работу предприятий, сказано в циркуляре.

Для этого будут вовсю задействованы интернет-платформы, которые будут содействовать внедрению благоприятной политики для предприятий. Местные власти также усилят надзор и контроль за эпидемией на предприятиях, возобновивших производство.