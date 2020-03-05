Лондон, , 23:43 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать в конце торгов на Лондонской бирже 4 марта.

К настоящему момент майские фьючерсы Brent подешевели на $1,16 (2,27%), до $49,97 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI упали в цене на 87 центов (1,86%), до $45,91 за баррель.

К снижению цен привела продолжающаяся паника вокруг эпидемии уханьского коронавируса и разногласия группы ОПЕК+ по необходимости углубления сокращений добычи.

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