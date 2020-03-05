Милан, Италия, , 23:35 — REGNUM Министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери в четверг, 5 марта, обратился к Еврокомиссии с просьбой разрешить Италии отступить от норм ЕС и увеличить дефицит бюджета на 2020 год с 2,2% до 2,5%.

Средства предполагается потратить на минимизацию последствий распространения коронавируса, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выделить предполагается 7,5 млрд евро.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.