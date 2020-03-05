Уфа, , 22:46 — REGNUM В Башкирии планируется сократить площади посевов рапса на 3 тыс. гекатров в связи с массовой гибелью пчёл в ходе предыдущего сельскохозяйственного сезона. Об этом заявил вице-премьер правительства региона Ильшат Фазрахманов.

Он уточнил, что в 2019 году площадь угодий, засеянная рапсом, достигла 47 тыс. га, в долгосрочной перспективе планировалось постепенно нарастить площади посевов этой культуры до 100 тыс. га, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Но эти планы существовали до появления проблем с пчёлами. В 2020 году рапсом намеревались засеять на 5 тыс. га больше, чем в прошлом году.

При этом Фазрахманов отметил, что можно выращивать рапс вблизи пчеловодческих хозяйств при соблюдении ряда правил и полном взаимодействии пасечников и сельхозпроизводителей.

В этом году их обяжут вести общие чаты в социальных сетях, где аграрии будут информировать пчеловодов о предстоящей обработке полей инсектицидами, а пасечники смогут вывезти пчёл из опасной зоны или держать ульи закрытыми. Кроме того, все пасеки республики пройдут паспортизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года массовая гибель пчёл кроме Башкирии была зафиксирована в Татарии, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Марий Эл, Удмуртии и Мордовии, в 12 районах Курской области, семи районах Алтайского края, в Тюменской области. В личных хозяйствах мор насекомых связывали с обработкой рапсовых полей ядохимикатами, посевы этой культуры были значительно увеличены в 2019 году. В ряде регионов версия пасечников подтвердилась лабораторными исследованиями.

Ранее Фазрахманов говорил, что в Башкирии погибли около 2,74 тыс. пчелосемей. Снижение производства мёда может составить около 70−90 тонн. В денежном выражении ущерб оценивается в 32,4 млн рублей. При этом ежегодно в республике вырабатывается около 6 тыс. тонн мёда.

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