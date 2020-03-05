Сиэтл, США, , 22:10 — REGNUM Корпорация Google Alphabet рекомендовала своим сотрудникам в Сиэтле работать дома из-за глобальной эпидемии коронавируса COVID-19, 5 марта сообщает агентство Reuters.

Ранее подобные рекомендации для Сиэтла выпустили Amazon, Facebook и Microsoft. Перевод сотрудников на дистанционную работу может коснуться около 100 000 человек.

В настоящий момент коронавирусная инфекция в США обнаружена у 159 человек, 11 погибли от болезни.

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