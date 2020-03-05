Пенза, , 22:02 — REGNUM На объекте по реконструкции Бакунинского моста в Пензе выполнены работы по переустройству инженерных сетей, готовы третья и четвертая опоры, продолжается сооружение секций их подпорной стенки, которые к сентябрю 2020 года должны быть готовы. Об этом 5 марта сообщили в мэрии города.

Реконструкция моста переходит на левый берег. Здесь сделан полуостровок, начаты работы по устройству буронабивных свай подпорной стенки первой опоры. После завершения реконструкции будет построен новый мост с трехполосным движением, велодорожкой и пешеходными связями. Открытие моста запланировано на май-июнь 2021 года.

Реконструкция Бакунинского моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бакунинский мост — крупная транспортная артерия Пензы, соединяющая две части города, разделенные рекой Сурой. Он связывает такие микрорайоны, как Маньчжурия, Нахаловка, Маяк, ГПЗ-24, Ахуны, а также город Заречный. Железобетонный мост был построен в 1963 году.

Общая стоимость работ по реконструкции моста составит около 930 млн рублей. В период проведения работ изменят схему движения 11 маршрутов городского транспорта.

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