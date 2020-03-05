Лондон, , 21:56 — REGNUM Нефть марки Brent в ходе торгов 5 марта опустилась к отметке $50 за баррель на фоне неопределенности с сокращениями ОПЕК+.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent подешевели на 82 цента (1,60%), до $50,31 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов «мировой эталон» опустился до $50,05 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI подешевели на 54 цента (1,15%), до $46,24 за баррель. Минимум сессии WTI пока составляет $45,89 за баррель.

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