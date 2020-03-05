Москва, , 21:53 — REGNUM Правительство РФ приняло решение о выделении Саратовской области 874 млн рублей на строительство «Парка покорителей космоса». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что первый космонавт мира Юрий Гагарин связан своей судьбой с Саратовской областью.

«Он не только учился и впервые полетел в небо на самолёте из аэроклуба Дубки, но и приземлился на Саратовскую землю», — напомнил парламентарий. Строительство парка важно для увековечивания имени первого космонавта.

ИА REGNUM напоминает, парк планируется возвести на месте первого приземления Гагарина — в 3 км от села Новая Терновка в Энгельсском районе региона, где в настоящее время находится обелиск — копия обелиска с ВДНХ и фигура первого космонавта, выполненная местным скульптором Кларой Матвеевой. Рядом со скульптурой установлен спускаемый модуль «фотон».

В строительстве «Парка покорителей космоса» примут участие лучшие архитекторы страны и Европы. Первый этап проекта планируется завершить к 12 апреля 2021 года. В парке площадью около 30 гектаров появится мемориальная, ландшафтная и сервисная зоны. Прогулочный маршрут по территории нового объекта будет длиться 108 минут — по времени, которое провёл в космосе Юрий Гагарин.