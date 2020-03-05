Москва, , 21:48 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал профессии, который находятся в стадии «вымирания». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 5 марта, на лекции в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

По словам Силуанова, современные технологии и их внедрение в повседневную жизнь приводит к тому, что некоторые профессии отмирают или существенно сокращаются.

В качестве примера он привел бухгалтеров и охранников. По словам министра финансов, уже сейчас наблюдается тенденция к сокращению этих профессий.

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — рассказал Силуанов.

При этом глава Минфина указал на такую критическую точку, как нарастающий разрыв между богатыми и бедными слоями населения.

Силуанов отметил, что с одной стороны конечно есть доля правды в том, что развитие и внедрение современных технологий ставит под угрозу целый ряд профессий. Но нужно учитывать, что новые технологии создают и новые возможности, даже целые новые отрасли, которые рождают новые профессии.

Основной вызов здесь скорее в том, что очень сильно растет разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти новые технологии, являются владельцами фирм и собственно работниками, которые работают в этих компаниях.

В целом, нарастание разрыва между богатыми и бедными людьми особенно актуально как для Запада в целом, так и для России.