Тегеран, , 07:54 — REGNUM 5 марта представители Ирана и России заявили о важности развития и упрощения торговых маршрутов между двумя странами с более широким использованием цифровых технологий и внедрением «зеленого коридора» таможенными службами двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) Казем Джалали и глава Федеральной таможенной службы России Владимир Болавин провели встречу и переговоры в Москве.

Иранский посол сослался на важные документы, подписанные между Ираном и Россией в области таможенного дела, в том числе Меморандум о взаимопонимании по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, которые он считает важными для расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Кроме того, посол заявил о важности проведения консультаций и переговоров в дальнейшем с целью расширения двустороннего торгового обмена.

Глава Федеральной таможенной службы России, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества в области использования цифровых технологий в таможенной сфере, отметив возможность использования бизнес-кругами двух стран зеленого коридора.