Тегеран, , 07:55 — REGNUM 5 марта министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что организация ОПЕК решила дождаться решения стран, не входящих в ОПЕК, чтобы рассмотреть возможность значительного сокращения добычи для поддержания цен на нефть. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами после 178-го заседания ОПЕК в Вене, Зангане отметил, что решение о ликвидации огромного количества нефти с мирового рынка для борьбы с последствиями вспышки коронавируса, ударившей по ценам на топливо, будет зависеть от итогов конференции ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Он также сообщил: «Завтра все будет зависеть от того, согласятся ли страны, не входящие в ОПЕК, сократить добычу на полмиллиона баррелей в день во втором квартале». «Если они не согласятся, у нас не будет никакой сделки», — подчеркнул министр.

Иранский министр нефти также заявил, что российский министр энергетики Александр Новак будет присутствовать вместе с другими экспортерами, не входящими в ОПЕК, такими как Мексика и Казахстан, чтобы обсудить этот шаг.

На вопрос, существует ли план Б, если страны, не входящие в ОПЕК, не поддержат предложение ОПЕК, министр ответил: «Нет, у нас нет другого плана. На повестке дня стоит только один план».

Ранее члены ОПЕК согласовали контуры сделки по сокращению добычи нефти пропорционально на 1,5 млн баррелей во втором квартале 2020 года.