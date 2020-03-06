Тегеран, , 07:32 — REGNUM Генеральный директор Иранской организации по техническому обслуживанию и транспортировке Манучер Салманзаде заявил, что объем торговли в стране снизился на 18 процентов из-за вспышки коронавируса, известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 марта.

Ссылаясь на торговлю на границах страны, Салманзаде отметил, что «полуактивные» районы на границах Ирана ведут торговые обмены только с тремя странами: Турцией, Пакистаном и Туркменистаном. «В настоящее время Исламская Республика Иран ведет торговлю и бизнес с вышеупомянутыми тремя странами в одностороннем порядке, что является временной мерой», — добавил он.

Директор выразил надежду, что торговля Ирана с этими тремя странами вернется в нормальное состояние, как только будут соблюдены все санитарные и гигиенические нормы.

Кроме того, по словам Салманзаде, в настоящее время осуществляются торговые и деловые обмены Ирана с Азербайджанской Республикой, Ираком, Афганистаном и Арменией, причём торговля на границах с этими государствами осуществляется без каких-либо проблем.