Москва, , 21:01 — REGNUM В Марий Эл будет реализован проект Минстроя России «60 плюс», в рамках которого будут модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Для участия в программе выбран основанный в 1583 году Козьмодемьянск. Износ объектов водоснабжения и водоотведения, построенных в 70-х годах прошлого века, на территории города составляет 100%. Каждый год происходит около 450 аварий, вследствие чего сточные воды попадают в Волгу.

Комплексный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры Козьмодемьянска предполагает реконструкцию магистральной канализационной сети, объектов водоснабжения и водоотведения. Проект планируется реализовать в 2020—2022 годах, на мероприятия будет выделено 390 млн рублей, из них 386 млн — средства федерального бюджета. Ожидается, что суммарный эффект от реализации проекта только за указанный период составит 460 млн рублей.

Глава Минстроя России Владимир Якушев поставил задачу выполнить все мероприятия проекта качественно и в утверждённые сроки.

«Этот проект является пилотным, есть понимание того, что его выполнение означает для города другой уровень благоустройства», — отметил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Всего на территории России будет реализовано пять таких проектов.

ИА REGNUM напоминает, Марий Эл входит в число 10 регионов страны с низкими социально-экономическими показателями. Ранее стало известно, что каждый из таких регионов получит дополнительно на развитие 5 млрд рублей до 2024 года. Однако субъекты должны представить индивидуальные программы развития, премьер-министр Михаил Мишустин поручил их подготовить к 10 марта. В случае успешного выполнения всех задач после 2024 года также планируется выделить «отстающим» регионам по 5 млрд рублей на следующие пять лет.