Москва, , 20:55 — REGNUM Решение об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020, первый вице-премьерАндрей Белоусов.

Отмечается, что организационный комитет также принял во внимание информацию ВОЗ о распространении коронавируса на территории стран — участниц форума.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что XXIV Петербургский международный экономический форум, должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.

Следует отметить, что часть этого мероприятия организаторы планировали посвятить дискуссии о последствиях эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: ПМЭФ-2020 отменён из-за ситуации с коронавирусом