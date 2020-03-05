Москва, , 20:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов в четверг, 5 марта, превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 20:10 мск, евро поднялся на 1 рубль 37 копеек относительно уровня закрытия предыдущих торгов и достиг 75,17 рубля.

В последний раз курс евро находился выше уровня в 75 рублей в начале марта 2019 года.

Тем временем доллар в ходе торгов подорожал на 93 копейки — до 67,19 рубля.

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