Казань, , 20:03 — REGNUM По итогам 2019 года объем промышленного производства в Татарии составил 2 трлн 877 млрд рублей, индекс промышленного производства — 101%. Объем розничного товарооборота — 952,7 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на коллегии минпромторга РТ, состоявшейся сегодня, 5 марта, при участии вице-премьера правительства России Юрия Борисова.

Объем промышленного производства в размере 2,8 трлн рублей Борисов назвал «впечатляющей цифрой».

«Это очень впечатляющая цифра. Еще 12 лет назад у вас был 1 трлн рублей, — напомнил он. — Рост без малого в три раза. Это значительно выше среднероссийских темпов. Но рост объемов производства в 1% заставляет задуматься. Мировой рост — это 3%. Нам тут есть о чем подумать. Китай многие годы растет близко к 10%. И даже сейчас темпы роста у Китая по прогнозу свыше 6%».

«Мы полностью принимаем критику в наш адрес, потому что быть удовлетворенным тем, что экономика растет на 1%, — невозможно», — цитирует главу региона Рустама Минниханова его пресс-служба.

По данным Росстата, индекс промышленного производства России в 2019 году вырос на 2,4%.