Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Ситуация в Венесуэле не стала лучше, поэтому США снова продлевают введённые в 2015 году в отношении неё санкции, сообщили 5 марта в пресс-службе Белого дома.

Санкции, как отмечают в Вашингтоне, приходится продлевать, потому что ситуация в отношении «прав человека» так и не изменилась в Боливарианской Республике за пять лет.

Санкциями, поясняют в американской администрации, Вашингтон намерен повлиять на Каракас, политика которого «продолжает представлять необычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики» Штатов.

Напомним, санкции Вашингтона против Каракаса 2015 года были введены после протестов в Венесуэле с последующим провалом попытки прозападной оппозиции отправить президента страны Николаса Мадуро в отставку.