Москва, , 19:42 — REGNUM Законопроекты об инициативном бюджетировании нуждаются в доработке, в частности, требуется установить объем финансирования проектов за счет граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

«Доля участия населения и доля участия бюджетов. Вот здесь, на мой взгляд, необходимо установить некие границы и гарантии, чтобы доля участия населения не превышала, условно говоря, 5, 7 или 10 процентов, желательно, конечно, закрепить минимальный уровень», — рассуждает Диденко.

«Сегодня, мы прекрасно понимаем, основная нагрузка в инициативных проектах ложится не на граждан, она ложится на бизнес, на представителей бизнеса в муниципалитете, как правило, это мелкие сельские населенные пункты, сельские поселения. Но граждане в силу того, что платежи могут быть непомерными, просто опустят руки и будут не так активно входить в процедуры инициативных проектов, и он дальнейшего развития у нас, к сожалению, не получит», — отметил он.

Госдума в первом чтении приняла законопроекты об инициативном бюджетировании. Предполагается урегулировать вопросы отражения в местных бюджетах инициативных платежей — добровольных платежей юридических и физлиц для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

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