Пекин, , 19:29 — REGNUM Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китайской Народной Республики опубликовало список из 16 новых профессий, которые вводятся в реестр видов трудовой деятельности.

Речь идет о следующих профессиях:

— инженерно-технический работник по интеллектуальному производству, — инженерно-технический работник в области промышленного интернета, — инженерно-технический работник в сфере виртуальной реальности, — управляющий торговыми сетями, — администратор по управлению цепочкой поставок, — доставщик интернет-заказов, — инструктор по искусственному интеллекту, — инспектор по охране окружающей среды в области электрических и электронных изделий, — оператор СМИ, — специалист по ухаживанию за людьми, — специалист по респираторному лечению, — консультант по профилактике и контролю врожденных дефектов, — консультант по реабилитационным технологиям, — мастер-ремонтник по БПЛА, — ремонтник железных дорог, — рабочий по сборному строительству.

Стоит отметить, что некоторые из вышеперечисленных профессий так или иначе уже существовали, просто китайские власти решили закрепить их в перечне видов профессиональной деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты указывают, что в ближайшие годы следует ждать исчезновения ряда профессий в связи с развитием автоматизации и робототехники. В то же время, появляются и новые профессии, которые связаны с новыми отраслями.