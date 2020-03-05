Рига, , 19:07 — REGNUM Глава Банка Латвии Мартиньш Казак предложил коммерческим банкам списать долги частных лиц, пострадавших от ипотечного кризиса 2007 года. Об этом пишет портал LSM.

Казак указал, что после того, как люди оказывались не в состоянии обслуживать ипотечные кредиты, а стоимость объектов на рынке упала, то даже после их реализации они оставались в долгу перед банками.

Казак предлагает кредитным организациям списать эти остатки, которые все давно считают безнадёжными.

По его словам, политики в стране должны создать условия этого списания.