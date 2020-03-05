Рига, , 18:57 — REGNUM На март в Латвии отменено 50% зарезервированных ранее туров. Об этом, как пишет портал LSM, заявил член правления Ассоциации туризма Латвии Эрик Лингеберзиньш.

По его мнению, особую роль в этом сыграли средства массовой информации, раздувающие часто «безосновательную панику». Он пояснил, что туристическая отрасль следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая определяет регионы пригодные для путешествий.

О какой именно сумме потерь для туроператоров идет речь член правления Ассоциации туризма Латвии не уточнил. То, что в нескольких десятках стран выявлены заразившиеся коронавирусом, по словам Лингеберзиньша, не означает, что путешествовать теперь нельзя вовсе.

Напомним, на данный момент в Латвии не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Повторный анализ, взятый у госпитализированной с диагнозом COVID-19 женщины, дал отрицательный результат.