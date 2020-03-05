Рига, , 18:36 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии представило обобщённые данные за 2019 год по падению грузооборота в портах, на железной дороге и автотранспорте. Об этом пишет портал LSM.

По данным экспертов ЦСУ, всего транзитной отраслью Латвии было перевезено 118 млн тонн груза, что на 8,3% (или на 10,7 млн тонн) меньше, чем за предыдущий период.

Отмечается, что общий грузооборот портов Латвии снизился на 5,7%, до 62,4 млн тонн. Объём железнодорожных перевозок сократился на 15,8%, а объём железнодорожных перевозок через порты страны упал на 19,7%. Автоперевозки в стране снизились на 3,8%, до 73,8 млн тонн. Перекачка нефти по нефтепроводу сократилась на 1,9% до 2,7 млн тонн.

Кроме того, наземным пассажирским транспортом было перевезено 239,2 млн человек, падение составило 1,3%. Аэропорт Риги обслужил 7,8 млн пассажиров, рост составил 10,5%.