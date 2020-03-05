Нью-Йорк, США, , 18:19 — REGNUM Фондовый рынок США падает на открытии торгов 5 марта, основные индексы к началу торгов просели на 1,5−2,0%.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 418,94 пункта (1,55%), до 26 671,92 пункта, индекс S&P 500 упал на 54,42 пункта (1,74%), до 3075,70 пункта, индекс Nasdaq упал на 228,00 пункта (2,53%), до 8790,09 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прошлой сессии американский рынок показал уверенный рост благодаря «супервторнику» — праймериз демократов, победу на которых одержал бывший вице-президент Джо Байден.

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