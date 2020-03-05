Тбилиси, , 17:30 — REGNUM Статус высокогорного в Грузии присвоят еще 58 селам, а это значит, что жители этих сел (более 25 тысяч человек) будут пользоваться предусмотренными для высокогорных населенных пунктов льготами. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующие поправки вносятся в закон Грузии «О развитии высокогорных регионов», а целью их является улучшение экономических условий населения и устранение неравноправия в высокогорных муниципалитетах.

Статус высокогорного будет присвоен населенным пунктам, находящимся на высоте 800 метров и выше над уровнем моря, в том числе 19 селам, находящимся вдоль «линии оккупации», и 39 поселкам, входящим в такие муниципалитеты (Тианетский, Душетский, Дманисский, Аспиндзский), 80% населенных пунктов которых уже имеют статус высокогорных поселений. А административным центрам таких муниципалитетов статус высокогорных будет присвоен в том случае, если они находятся на высоте 1000 и более метров над уровнем моря.

Изменения вносятся и в критерии присвоения статуса постоянно проживающего в высокогорном селе лица. Если раньше условием было фактическое проживание в таком населенном пункте в течение 9 месяцев, после внесения изменений будет достаточно 6-месячного периода.

На данный момент статус высокогорного населенного пункта в Грузии присвоен 1 737 селам, а статусом постоянного жителя такого села и предусмотренными для него социальными и налоговыми льготами пользуются в общей сложности до 250 тысяч человек. Жители высокогорных сел получают в Грузии повышенные пенсии и социальные пособия, для них предусмотрены льготные тарифы на коммунальные услуги и прочие льготы.