Симферополь, , 17:12 — REGNUM Ситуация с растущей эпидемией коронавируса в мире может стать дополнительным стимулом туристов приехать на летний отдых в Крым. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 марта высказал директор крымского отеля «ПетрОтель» Дмитрий Бойченко.

«Очевидно, что на выездной туризм ситуация с эпидемией коронавируса повлияет отрицательно. И для крымчан, и для всех остальных: куда-то страшно ехать, а куда-то туроператоры не продадут путёвки. Поэтому при благоприятной эпидемической ситуации в Крыму есть надежда, что эта ситуация повлияет на приток туристов на полуостров», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ассоциации туроператоров России заявили, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок России оказался в очень сложном положении.

Об этом: Туроператоры РФ оказались в беспрецедентной ситуации из-за коронавируса

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