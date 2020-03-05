Симферополь, 5 марта 2020, 17:12 — REGNUM Ситуация с растущей эпидемией коронавируса в мире может стать дополнительным стимулом туристов приехать на летний отдых в Крым. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 марта высказал директор крымского отеля «ПетрОтель» Дмитрий Бойченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ассоциации туроператоров России заявили, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок России оказался в очень сложном положении.
Об этом: Туроператоры РФ оказались в беспрецедентной ситуации из-за коронавируса
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