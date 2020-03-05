Вена, , 16:51 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) предлагает сократить добычу черного золота в рамках соглашения ОПЕК+ на второй квартал 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня, 5 марта, сообщил журналистам министр финансов Исламской Республики Иран Бижан Зангане.

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года. Связано это прежде всего с падением сырьевых рынков из-за дисбаланса спроса и предложения, возникшего на фоне распространения коронавируса Covid-2019 по планете.

При этом Зангане подчеркнул, что в рамках соглашения странам не-ОПЕК предлагается сократить уровень добычи на 0,5 млн баррелей в сутки. Согласятся ли на это страны не-ОПЕК, а прежде всего это Россия, не понятно.

«Теперь дело за странами не-ОПЕК согласиться на сокращение на дополнительные 0,5 миллиона баррелей», — сказал глава Минфина Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно, что министр энергетики России Александр Новак досрочно покинул переговоры в рамках договора ОПЕК+. Никаких заявлений он не сделал.