Вена, , 16:46 — REGNUM Надежду на то, что удастся договориться с Россией о сокращении объёмов нефтедобычи на предстоящих переговорах, выразил 5 марта министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.

По его словам, экспортёрам нефти, в том числе не входящим в ОПЕК, следует действовать заодно.

аль-Мазруи «Я полон надежды, что мы достигнем завтра соглашения».

Напомним, Россия на переговорах ОПЕК+ пока не согласилась дополнительно сократить объём нефтедобычи. 6 марта состоятся дополнительные переговоры на эту тему.

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