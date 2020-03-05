Вена, 5 марта 2020, 16:46 — REGNUM Надежду на то, что удастся договориться с Россией о сокращении объёмов нефтедобычи на предстоящих переговорах, выразил 5 марта министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.
По его словам, экспортёрам нефти, в том числе не входящим в ОПЕК, следует действовать заодно.
Напомним, Россия на переговорах ОПЕК+ пока не согласилась дополнительно сократить объём нефтедобычи. 6 марта состоятся дополнительные переговоры на эту тему.
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