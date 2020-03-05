Рига, , 16:40 — REGNUM Государственное акционерное общество Латвийские дороги (LVC) обнародовала карту ремонт всех дорог страны в этом году, пишет портал LSM.

По данным журналистов, в 2020 г. строительные работы на территории страны будут вестись на 101 объекте республиканских, региональных и местных дорог.

Отмечается, что специалисты отремонтируют 42 моста и 477 километров трасс в Рижском, Видземском, Латгальском, Земгальском и Курземском районах. На эти нужды уже выделено 250,5 млн евро.