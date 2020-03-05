Рига, , 16:33 — REGNUM Представитель министерства юстиции Латвии на встрече государственных секретарей представил инициативу об отмене налога на недвижимость на единственное жильё, чья кадастровая стоимость не превышает 100 000 евро. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, минюст страны предлагает отменить этот налог с 2022 года. Если кадастровая стоимость жилья превышает 100 000 евро, то остаток будет облагаться по ставке 0,2%. Отмечается, что аналогичный принцип может действовать и в отношение земли. Только там необлагаемый уровень будет равен 10 000 евро.

Представитель министерства юстиции Латвии отметил, что введение в стране этого принципа нужно увязать с новой системой оценки недвижимости. По его словам, общие прогнозы минюста Латвии и Государственной земельной службы говорят о том, что доходы бюджета страны с 2022 года могут уменьшиться на 33 млн евро для объектов недвижимости и на 14 млн евро для земельных участков.

Напомним, в 2019 году в Латвии законодательная инициатива об отмене налога на единственное жильё собрала 40 518 подписей местных жителей.