Кологрив, Костромская область, , 15:25 — REGNUM День гуся в Костромской области намерены сделать праздником федерального масштаба. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Гусь

Праздник состоится в Кологривском районе 2 мая 2020 года. Оргкомитет фестиваля возглавил губернатор Сергей Ситников.

«Поддержка Сергея Константиновича Ситникова придает совершенно особый статус фестивалю. Это будет действительно событие, которое станет не только праздником, но и стимулом развития Кологривского и всех близлежащих районов», — сказал глава Кологривского района Роман Милютин.

В программе Дня гуся значатся фотоохота на птиц, встречи с орнитологами, экологические игры, а также гастрономический фестиваль. Губернатор Костромской области поручил местным властям подготовить номера в гостиницах и площадку для кемпинга, а также организовать трансфер для туристов от Костромы.

Кроме того, до 1 мая 2020 года дорожникам поручено привести дорогу до Кологрива в «нормативное состояние». Вопросы транспортной доступности Кологрива в регионе обсуждают не первый раз. Так, перед выборами губернатора в 2015 году Сергей Ситников поручил «привести в порядок» участок трассы от Кологрива до трассы Кострома — Верхнеспасское. Впрочем, местных жителей результат не впечатлил. В социальных сетях появлялись фотографии дорожников, латающих ямы в дождливую погоду.