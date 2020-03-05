Сеул, , 14:18 — REGNUM В Южной Корее усилят карантинный досмотр пассажиров, отправляющихся рейсами компании Korean Air за рубеж. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данные меры будут приняты с 5 марта в связи с растущей опасностью относительно распространения коронавируса нового типа.

Известно, что перед посадкой всех пассажиров будут проверять тепловизорами и термометрами. Отмечается, что пассажиры с температурой выше нормы не будут допущены на борт.

Напомним, что 28 февраля южнокорейская компания Korean Air усилила карантинный досмотр пассажиров, отправляющихся в США. Новые меры коснутся всех пассажиров, вылетающих из аэропорта «Инчхон» за рубеж.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее выявили 322 случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 6088 человек.