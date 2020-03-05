Ташкент, , 14:04 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 16%, сообщили 5 марта в пресс-службе финансового регулятора.

Решение Центробанка связано с предстоящим отпуском пока еще регулируемых тарифов и неопределенностью на внешних рынках, вызванной коронавирусом.

Прогнозируется, что цены быстрее всего будут расти во второй половине 2020 года. Однако к концу года тарифы перестанут влиять на инфляцию, и она достигнет верхнего предела, установленного ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — февраля 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 1,4%, а в годовом выражении — 13,5%. Продовольственные товары подорожали в феврале на 1,3%.

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