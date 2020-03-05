Бишкек, , 13:37 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в 2019 году достиг $876,2 млн (около 57,9 млрд рублей), увеличившись в сравнении с 2018 годом на 2,9%. А отток снизился на 5,9% и составил $665,4 млн (свыше 43,9 млрд рублей). Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Таким образом, в минувшем году приток превысил уровень оттока на $210,8 млн (около 14 млрд рублей) или на 31,7%.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ увеличились за год на 15,5%, а из стран СНГ — сократились в 2,1 раза.

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом отмечалось увеличение объемов реинвестированной прибыли.

Основной объем прямых иностранных инвестиций, а именно более 87%, направлен в геологоразведку, предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, сферу информации и связи, а также финансового посредничества и страхования.

При этом объем инвестиций, направленных в сферу информации и связи, увеличился в 2,7 раза, в геологоразведку — в 1,8 раза, в сферу финансового посредничества и страхования — на 14,6%. В то же время инвестиции в предприятия обрабатывающих производств снизились в 1,7 раза и в предприятия по добыче полезных ископаемых — на 16,5%.