Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Правительство Грузии должно принять меры, чтобы национальная экономика, как можно меньше пострадала от распространения коронавируса COVID-19 в мире. Такое заявление 5 марта сделал перед журналистами премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство Report.

«На сегодняшний день, вирус уже оказал небольшое влияние на грузинскую экономику. В первую очередь, на такие отрасли, которые прямо связаны с туризмом», — сказал глава правительства Грузии.

Он подчеркнул, что у правительства страны есть инструменты, которые позволяют решить эти проблемы, и оно обязано их решать.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее представители гостиничного бизнеса в Грузии обсуждали массовую отмену брони на номера в гостинцах на март и апрель. Этот показатель доходит до 90%.

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