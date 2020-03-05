Москва, , 13:00 — REGNUM Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Речь, в частности, о сохранении «старых правил» назначения негосударственных пенсий. Так, женщины смогут получать такую пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Такие нововведения связаны с тем, что изменение параметров пенсионного законодательства предполагало рост пенсионного возраста граждан PФ до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Соответствующие требования распространятся и при назначении негосударственной пенсии. Авторы законопроекта предлагали изменить эти нормы.

Кроме того, из условий назначения негосударственной пенсии также будет исключено наличие страхового стажа.

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