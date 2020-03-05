Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности получения досрочно страховых пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Предоставляется право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам ранее достижения возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) или повышенного возраста работникам, имеющим право на назначение страховой пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, ряду категорий граждан.

В частности, речь идет о работниках летно-испытательного состава, лицах, воспитывающих детей или занимающихся уходом за инвалидами с детства, а также гражданах из числа застрахованных лиц, признанных инвалидами I, II или III группы, лицах, имеющих право на получение страховой пенсии по потере кормильца либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

При этом предусматривается возможность установления пенсионными договорами повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, установленного действующим законодательством, по достижении которого участники приобретают право на страховую пенсию по старости.

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