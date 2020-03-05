Казань, , 12:50 — REGNUM В 2019 году товарооборот Татарии и Сербии вырос почти вдвое и превысил $100 млн. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем. Встреча прошла сегодня, 5 марта, в Казанском кремле. Визит главы МИД Сербии в Казань связан с его участием в пленарном заседании межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«На своём уровне мы готовы способствовать развитию связей между деловыми кругами и укреплению российско-сербских взаимоотношений», — отметил Минниханов. Он подчеркнул, что руководство Сербии проводит последовательную политику и не поддерживает санкции против России.

Татария поставляет в Сербию каучук, изделия из резины, продукцию машиностроения, пластмассы, продукты нефтехимии, импортирует различные виды оборудования, металлические изделия, средства наземного транспорта.

«КамАЗ» поставляет в Сербию свои автомобили и закупает у сербских компаний комплектующие. «Казанский вертолетный завод» в прошлом году передал сербской стороне три вертолета Ми17В5. Предприятия Группы «Татнефть» поставили более 200 тыс. автомобильных шин, в свою очередь закупая у сербских компаний пресс-формы.

Заинтересована Татария и в организации прямого авиасообщения с Сербией: по мнению главы республики, это бы способствовало развитию деловых связей и увеличению числа туристов.

Отмечалось также, что в вузах Татарии обучается свыше 17 тыс. иностранных студентов, в том числе четыре студента из Сербии.

В завершении встречи Рустам Минниханов напомнил, что в этом году Россия отмечает 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Югославское движение Сопротивления самоотверженно противостояло нацистским оккупантам, демонстрируя стойкость и мужество своих воинов, подчеркнул он.

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