Челябинск, , 12:50 — REGNUM В Челябинской области весь мусор с региона стали свозить на один действующий полигон в Полетаево. Об этом 5 марта сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на депутата Совета депутатов Полетаевского сельского поселения Юлию Кудашову.

«На полетаевский полигон сейчас уже вывозится вся область, Златоуст, Миасс, и все ближайшие поселения. Предполагаю, более 20 муниципальных образований, вся Челябинская область, весь Челябинск», — сказала депутат.

По ее словам, это кратно «превышает все разумные и не разумные пределы», поскольку полигон «в самом чистом экологическом районе оказался для всей Челябинской области единственным».

Она добавила, что Челябинск фактически замкнул на себя все мусорные кластеры в регионе в обход территориальной схемы обращения с мусором. Кластеры подразумевают какую-либо инфраструктуру, а по факту это просто название «Территориальная схема».

«Ничего не делается, ни переработки, ни сортировочных станций, ни перегрузочных», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года Челябинская область и многие другие регионы России перешла на новую схему работы с ТКО. Теперь вывозом мусора занимаются региональные операторы.

В начале марта в Челябинской области был утверждён закон о переходе на раздельный сбор мусора. Раздельный сбор отходов будет в силе на тех площадках, где есть соответствующая возможность. По данным руководства области, этот закон — первый в России.

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